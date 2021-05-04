Тюменские медики спасли зрение рыбаку с крючком в глазу Фото: pixabay.com

С приходом тепла тюменцы много времени проводят на свежем воздухе, активно выезжая на дачу, в лес и на рыбалку. Врачи рекомендуют больше гулять и вести активный образ жизни, но не забывая при этом о безопасности.

Так, 54-летний житель Тюмени едва не лишился зрения на рыбалке. Со слов мужчины, во время закидывания удочки рыболовный крючок за что-то зацепился, после чего рыбак начал резко дёргать снасть, чтобы освободить зацепившуюся деталь. Итог оказался плачевным: крючок отлетел мужчине прямо в глаз.

Сразу после происшествия мужчина обратился в приёмное отделение областной клинической больницы № 2 с проникающим ранением роговицы правого глаза. Офтальмологи удалили крючок, сумев спасти глаз. Зрительные функции удалось сохранить, но не на 100% - теперь у мужчины уровень остроты зрения составляет 0,5 вместо привычной единицы. Рыбак будет наблюдаться у офтальмологов и уж точно аккуратнее вести себя в повседневной жизни.

Медики отмечают участившееся случаи обращения пациентов с ранами глаз - одному попала щепка от дров, другому стружка от болгарки, третий пострадал от удара веткой по лицу.

- Весной количество дачных травм возрастает обычно вдвое. Дачники торопятся подготовить участок и хозяйственные постройки к новому садово-огородному сезону и забывают о технике безопасности, беспечно надеясь, что ничего не случится. Такая неосторожность и пренебрежение защитными очками приводят порой к тяжёлым травмам глаза - проникающим ранениям, химическим ожогам, - рассказывает врач-офтальмолог ОКБ № 2 Екатерина Пономарёва.

Врачи напоминают о соблюдении техники безопасности. Необходимо обновить и пополнить аптечку, в которой должны быть необходимые медикаменты и средства для оказания помощи при получении травмы (бинт, лейкопластырь, перекись водорода, зелёнка, йод и другие).