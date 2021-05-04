В Ишиме собутыльник украл у женщины планшет Фото: Татьяна Коркина

В ишимскую полицию с заявлением о краже обратилась местная жительница и рассказала, что из её дома пропал планшет стоимостью около 10 тысяч рублей. В гости к женщине, на днях, приходил знакомый и именно после его ухода она заметила пропажу.

Сотрудники полиции выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что выпивал спиртное вместе с заявительницей. Когда женщина вышла из комнаты, он заметил оставленный без присмотра планшет, убрал его в сумку и придумав предлог ушел домой. Краденный гаджет планировал продать, но не успел этого сделать.

Следственным отделом ишимской полиции против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.