Погода в Тюмени на 4 мая: порывы ветра до 18-20 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 4 мая, в Тюмени переменная облачность, местами небольшой дождь, днём в северных районах умеренный дождь, ночью в отдельных районах туман, ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, днем местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха днём +18, +23 °С, местами до +13 °С. Температура воздуха ночью -1, +4 °С.

С 4 по 6 мая 2021 года на юге Тюменской области днём местами порывы ветра до 18-20 м/с.

Наступало ляльное время - так называли период игр и танцев. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву, черемухе, судили о погоде. Чем раньше она зацветала - тем более жаркого лета ждали.