В Тюменском регионе за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания COVID-19

В регионе за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: Мария Толстихина

По данным регионального оперативного штаба на 3 мая, всего за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания, 44 человека выздоровели. Девять пациентов с коронавирусом в Тюменской области остаются на ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 320 человек, 201 – на перевахтовке. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 35 тыс. 291 человека в Тюменской области, из них уже здоровы 33 тыс. 649 человек, скончались 473 человека.