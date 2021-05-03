Тюмень осветится подсветкой в знак поддержки акции «Бессмертный полк» Фото: Мария Толстихина

Динамической подсветкой озарится Тюмень вместе с такими городами, как Москва, Сочи, Нижний Новгород и другие. Такое событие произойдет в знак поддержки акции «Бессмертный полк».

На поверхности будут выведены цвета Георгиевской ленты и надпись «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто». На медиафасадах Останкинской башни будет транслироваться ролик, посвященный шествию «Бессмертного полка».

Тюменцы смогут присоседиться к онлайн-шествию. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк памяти», а также в приложениях в соцсетях «Одноклассники» и «Вконтакте».