Александр Моор с высоты проверил пожароопасные районы

Количество лесных пожаров за период с 15 апреля по 1 мая увеличилось в 1,8 раза Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах введен режим повышенной готовности из-за лесных и ландшафтных пожаров. Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор проводит проверку территорий с борта самолета. Об этом сообщил Оперативный штаб Тюменской области.

С 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. С 23 апреля 2021 года режим повышенной готовности введен в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе.

Количество лесных пожаров за период с 15 апреля по 1 мая увеличилось в 1,8 раза, а площадь лесного фонда, пройденная огнём, в 187 раз. Сейчас жителям строго запрещено посещать леса и разводить огонь на дачных участках.

К счастью, подверженным больше остальных возгоранию пунктам на данный момент ничего не угрожает.