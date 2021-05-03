ФК «Тюмень» продолжает радовать зрителей

Клуб удерживает лидирующие позиции и, возможно, совсем скоро выйдет на новый уровень Фото: ФК "Тюмень" Фото: соцсети

В ОЛИМП-первенстве по футболу среди команд-клубов ПФЛ четвёртой группы показывает класс ФК «Тюмень». По итогам 21-го тура, обыграв «Урал-2», тюменцы вернулись на 1-е место в турнирной таблице, сместив «Новосибирск». 22 мая намечена новая схватка этих двух команд. Об этом сообщает «Вслух.ру».

После выезда в Челябинск «Тюмень» проведет 23-й тур на стадионе «Геолог». Соперником выступит «Крылья Советов – 2» из Самары. Поболеть за наших можно будет в праздничные выходные. Отметим, что команда противника пока большую часть сыгранных матчей проиграла.

19 мая «Тюмень» сойдется с «Динамо-Барнаулом», он старается сохранить позиции в первой пятерке. Кстати, в марте от тюменского футбольного клуба были направлены документы на лицензирование в ФНЛ (Федеральной футбольной лиге). Это значит, что тюменцы выйдут на абсолютно новый уровень.