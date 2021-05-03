Хирурги Нижней Тавды получили новое оборудование

Обновления поступили в Областную больницу №15

Теперь врачи областной больницы № 15 в Нижней Тавде будут работать на новом оборудовании. А именно: медики получили анализатор газов и электролитов крови, который используется для измерения содержания ионов, кислотно-щелочного баланса, парциального давления углекислого газа и кислорода в крови или других биологических жидкостях.

Также арсенал пополнился прибором GASTAT-navi в целях диагностики при неотложных состояниях в реаниматологии, хирургии и анестезиологии. Это настоящая мини-лаборатория, выдающая результаты высокой точности.

Также в рамках национального проекта «Здравоохранение» в ОБ № 15 поступили четыре многофункциональных гинекологических кресла для проведения осмотров, манипуляций, малых и больших гинекологических операций. Два из них разместили в отделении хирургии, на акушерском посту. Еще два будут использоваться в женской консультации взрослой поликлиники.