Тюменцев ждет марафон лекций о современном театре

Культурный интенсив включит в себя пять лекций о современном театре и искусстве в целом Фото: Мария Толстихина

В Тюмени пройдет культурный интенсив, который включит в себя пять лекций о современном театре и искусстве в целом. Жителям также расскажут о новых технологиях и природе комиксов.

Лекции проведут в Молодежном театральном центре «Космос» 13, 14 и 15 мая. В первый день марафона в 19:30 Ваня Демидкин – художник, куратор, автор подкаста «Против театра» и телеграм-канала «пиши перформенс», расскажет о современном танце и о его влиянии на современную культуру, сообщает «МегаТюмень»

14 мая пройдет сразу две лекции. Первая — «Выйди и зайди нормально» начнется в 13:00. Ее проведет театральная журналистка, исследовательница партиципаторного искусства Алиса Балабекян. На лекции она расскажет о том, как устроены современные цифровые, иммерсивные и сайт-специфические театральные проекты, и почему это может быть интересно зрителям.

В 16:00 начнется лекция театрального куратора и продюсера Марии Слоевой «Вы просто завидуете моему реактивному ранцу». На лекции Мария расскажет о том, почему комиксы — это отдельный вид искусства. В 19:30 начнется еще одна лекция Вани Демидкина «Цифровой театр: капитализм платформ», на которой пойдет речь о цифровом театре и о том, зачем нужны технологические платформы в искусстве.

Закончится марафон лекцией 15 мая в 19:00 «Эпизод I. Фестиваль сестер». Ее совместно проведут Алиса Балабекян и Мария Слоева. На фестивале каждый сможет поделиться опытом сестринства или впервые его пережить. Главному событию предшествует серия эпизодов. Участников в этот раз ждет первый эпизод – лекция о сестрах в искусстве и перформативная игра. Вход для тюменцев свободный.