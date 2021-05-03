На Цветном бульваре в Тюмени можно будет провериться на ВИЧ

Место сбора - тюменский цирк Фото: Мария Толстихина

С 13 до 16 часов возле тюменского цирка узнать свой ВИЧ-статус смогут все желающие жители и гости Тюмени. Сделать это можно будет 5 мая. Для сдачи анализа не потребуется никаких справок, документов или направлений. Тестирование – бесплатное и анонимное.

Горожан также проконсультируют специалисты областного центра профилактики и борьбы со СПИД. Они расскажут о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах ее профилактики. Также можно будет обсудить с врачом личные риски и узнать, что делать, если тест оказался положительным.

«Каждый тюменец должен минимум один раз в год делать тест на ВИЧ. Пусть даже у него не было рисков и опасных ситуаций, но он должен знать свой ВИЧ-статус», - рассказала «Тюменской линии» специалист отдела профилактики областного центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева, указав, что в Тюменской области на сегодня проживают более 18 тысяч ВИЧ-положительных людей, из них 10 тысяч – в Тюмени.