Педагогов приглашают поработать в деревню Голышмановского городского округа

Специалистов ждут 13 открытых вакансий Фото: Архив "КП"

В Голышмановском городском округе не хватает учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, иностранного языка, истории и обществознания. Также нужны ассистент и тьютор для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Из плюсов работы в сельской местности - покупка жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предоставления по договорам найма. По словам председателя окружного комитета финансов Любови Григорьевой, администрация муниципалитета планирует потратить почти три миллиона рублей на приобретение жилья для работников сферы образования.

Молодым педагогам, а их в Голышмановском округе пока 87, выделяется по пять тысяч рублей ежемесячно из окружного бюджета на аренду жилья. Сейчас всех заинтересовавшихся специалистов ждут 13 вакансий в школах района.