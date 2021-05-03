Тюменские малыши и школьники – за ЗОЖ

Юные тюменцы приняли участие в оздоровительной акции Фото: pixabay.com

В Тюмени прошла Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам». В ней приняли участие 45 общеобразовательных школ и 16 детских садов из 23 муниципальных образований региона.

Эта акция проводится каждый год и ставит своей целью помочь сформировать навыки здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи.

В следующем, всероссийском этапе акции, возможно, примут участие центр развития ребенка - детский сад № 172 г. Тюмени; Ильинская школа Казанского района; школа № 7 г. Ишима; Ишимская школа-интернат, а также два детских сада из Ишима - № 7 и № 9.