Чтобы избавиться от долгов, нужно всего лишь стать банкротом

После банкротства платить деньги по обязательствам не нужно. Фото: Архив "КП"

Если вы предприниматель и угодили в долговую ловушку, не переживайте, у вас етсть выход – стать банкротом! Многие считают этот шаг постыдным, однако у него множество плюсов. О них редакции Moi-portal.ru рассказала председатель Комитета по антикризисному управлению Торгово-промышленной палаты Тюменской области Татьяна Нуриева.

«После банкротства платить деньги по обязательствам не нужно. Прекращается начисление штрафов и пеней. Снимаются ограничения на пользование имуществом. У банкрота не будут вычитать деньги из зарплаты, он останется со своим прожиточным минимумом», – объяснила она.

Также специалист подчеркнула, что банкрот перестает платить деньги по долгам, а в конце процедуры их списывают при добросовестном поведении. Единственные обременения – это отсутствие возможности в течение 3-х лет с оформления процедуры руководить юридическим лицом. Помимо этого, в течение 5 лет предприниматель не сможет снова объявить себя банкротом, его новые долги не будут гаситься.