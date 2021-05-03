Почему в Тюмени нет 5-звездочных отелей?

Тюмень пользуется популярностью у туристов Фото: соцсети

Число гостиниц в Тюмени непрерывно растет, как и количество желающих посетить областную столицу. Но вот вопрос – почему у нас нет 5-звездочных отелей? На него изданию «Вслух.ру» ответила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина.

«Это связано с утвержденной классификацией. Согласно требованиям, в 5-звездочных отелях должны быть ноутбуки в номерах с выходом в интернет и ежедневные газеты. Однако в рамках делового туризма гости приезжают со своими гаджетами и техникой, поэтому услуга не востребована. А газеты практически все читают онлайн», - пояснила она.

Несмотря на этот факт, Тюмень пользуется популярностью у туристов. Одна из причин – наличие термальных источников. Они есть в аквапарке «ЛетоЛето», центре «Верхний бор!» и «Волна». А также в городе присутствуют такие международные бренды как «DoubleTree by Hilton», «Mercure», «Best Western», которые привлекают своим высоким качеством.

Сейчас количество в Тюмени гостиниц – 121, хотя только в начале года было 118. Это также говорит о развитии и востребованности тюменского туризма.