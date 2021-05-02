В Тюменской области полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Фото: Виктория Стеблова

В Тюменском районе День Победы отпразднуют персональными парадами и автопробегом «Бессмертный автополк».

В Тюменском районе в условиях ограничительных мер традиционные массовые мероприятия заменят локальные, но не менее душевные и яркие события.

Общественные здания и частные дома уже украшены праздничной атрибутикой. Во всероссийской акции «Окна Победы» активно участвуют школы и детские сады, спорткомплексы и дома культуры.

Губернатор области поздравил 400 ветеранов и тружеников тыла. Каждому были вручены подарки.

4 мая в муниципалитетах Тюменского района в рамках акции «Сад памяти» будут высажены 473 саженца сосны, ели, березы, яблони, дуба, рябины, сирени и пузыреплодника калинолистного.

В пресс-службе главы Тюменского района рассказали, что торжества, посвященные 76-й годовщине Победы, пройдут 7 мая в онлайн формате: трансляцию можно будет увидеть на видеохостинге «Ютуб» в интернете.

У домов участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории района, 9 Мая состоится свой парад, который ветеран сможет «принять», сидя у своего окна или на лавочке у ворот. 10 таких парадов пройдут в поселке Боровский, селах Луговом, Онохино, Каскара, Чикча, Созоново.

Торжественным строем пройдут воспитанники групп подготовки к службе в армии, пронесут знамена, с песнями военных лет выступят «фронтовые бригады».

В день праздника жители района смогут под открытым небом спеть всем двором любимые песни, посмотреть выступления фронтовых бригад и вечерний салют.