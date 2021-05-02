С наступлением дачного сезона, увеличивается число пациентов в травматологии

Скорая медицинская помощь

Многие тюменцы проведут майские праздники на своих дачах. К сожалению, с наступлением сезона дач, увеличивается и число пациентов в травматологии. Врачи приемного отделения ОКБ № 2 напоминают о том, что необходимо соблюдать меры безопасности: не забывать при выполнении садовых и ремонтных работ о защитных очках.

При попадании какого-либо вещества в глаз незамедлительно нужно промыть глаз водой до уменьшения или полного исчезновения чувства жжения. Это самый простой и доступный способ оказания первой помощи в такой ситуации. Если воды нет, то поможет защитная реакция организма – интенсивное слезотечение, которое всё смоет с глазного яблока.

При травме глазного яблока с проникающим ранением необходимо выполнить следующие действия: сложить ладонь в форме раковины и прикрыть глаз. Здоровый глаз также стоит закрыть, поскольку глазные яблоки двигаются синхронно есть вероятность усугубить ситуацию.

– Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно извлечь инородное тело, если не смогли удалить его промыванием водой. Это может еще больше травмировать глаз. Очевидцы, оказавшиеся рядом с пострадавшим, вызывают бригаду скорой помощи: с сотового телефона по номеру 103, со стационарного – 03, – напоминают врачи.