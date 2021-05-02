Правда ли, что размер и цвет посуды влияет на аппетит?

Белая посуда Фото: Виктория Стеблова

Диетологи считают, что правильное питание и фитнес помогут похудеть без вреда для организма. Психолог Миля Ибрагимова рассказала издательству "Вслух.ру", как помочь своему организму в такой ситуации.

Специалист уверенна, что необходимо разделять голод физиологический и психологический. При физиологическом уровне мозг реагирует на уровень глюкозы в крови и в нужные моменты посылает сигналы, что стоит поесть, а в случае с психологическим голодом уже играет роль аппетит. Еда - легкий способ получить удовольствие.

- Различные исследования и эксперименты показывают, что форма и размер посуды, ее цвет влияют на психологическое состояние. Особенно аппетитной делает еду белая посуда с золотой каемкой, поэтому тем, кто хочет похудеть, рекомендуют использовать другие цвета, - объяснила психолог.

Мозг поможет обмануть белая посуда. Ее нужно использовать для еды, которая кажется менее привлекательной, но является полезной. Также важную роль играет размер тарелки.

- Некоторые диетологи рекомендуют класть еду в маленькую тарелочку, размером с кулак, но здесь важен психологический фактор - я ем мало, раньше было больше. А если положить то же количество еды в тарелку диаметром больше, то человек съест меньше, - подчеркнула Миля Ибрагимова.

По словам психолога, не менее важную роль играет интерьер кухни. Холодные тона предпочтительнее, потому что не способствуют повышению аппетита.