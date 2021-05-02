«Бабушка-иностранка», живущая в Тюмени, раскрывает дачные лайфхаки

Рассада перед дачным сезоном Фото: Виктория Стеблова

Ольга Ивановна, тюменская блогер-огородница, известная в соцсетях как «бабушка-иностранка», продолжает делиться дачными секретами. «Тюменская область сегодня» выяснила несколько советов у дачника со стажем.

Блогер подчеркнула, что помидоры с огурцами она садит в разные теплицы, так как огурцы любят влажность, а томаты в таких условиях обречены. В теплице с помидорами по краю грядки она размещает редис.

– Для высадки помидоров в теплице перекопаны грядки, добавлен перегной. На грядке помидоры высажены в два ряда на расстоянии 60 см друг от друга, – поделилась лайфхаком дачный эксперт в своем Instagram-аккаунте.

Также Ольга Ивановна рассказала, как правильно высаживать рассаду в лунки. Для этого наливается теплая вода, аккуратно вытряхивается рассада из коробки вместе с землей, с растения удаляют нижние семидольные листья, ставят в лунку, заглубляют до первого настоящего листа, присыпают землей и слегка прижимают.

Если вдруг рассада успела перерости, для ее высадки нужен другой способ. Необходимо сделать борозду глубиной 10 – 12 см, полить тёплой водой, со стебля убрать все листья, уложить его в борозду, присыпать землей таким образом, чтобы на поверхности виднелась макушка сеянца.

– Это нужно для того, чтобы появились новые дополнительные корни на стебле, жизненно необходимые для питания растений, – подчеркнула женщина.