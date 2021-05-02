Квартирник ко Дню Победы укрепит преемственность поколений

Участник Великой Отечественной войны Фото: Виктория Стеблова

6 мая тобольский мультицентр «Моя территория» организует квартирник ко Дню Победы и приглашает горожан почтить память участников войны. Творческие молодые люди прочтут фронтовые письма под живые аккомпанементы, поделятся воспоминаниями о родственниках, прошедших войну, и выразят благодарность павшим воинам. Мероприятие состоится по адресу: ул. Красноармейская, д. 6/4, с 18.30 до 20.00.

Цель мероприятия – донести до тобольской молодёжи ценности, передающиеся поколениями, акцентировать важность сохранения мира на земле и ответственность за него каждого жителя страны. Старшеклассники, студенты, творческие молодые люди, городские активисты и все, кто неравнодушен к теме Великой Отечественной войны, смогут провести вечер в атмосфере единомышленников, поделиться историями, передающимися в их семьях, и узнать о героях войны через фронтовые письма, дошедшие до нашего времени.

– С каждым годом живых участников страшных военных событий становится всё меньше. Мы хотим объединить сознательную молодёжь Тобольска, которая захочет поделиться историей своей семьи не для галочки, а потому что ей действительно важно сохранить преемственность, разделить воспоминания прадедов-очевидцев, узнать больше о военном периоде и самой стать носителем истории для сверстников и потомков. Основной посыл вечера – «Мы продолжим создавать мир», – рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.