Юные жители Тюменской области примут участие в конкурсе рисунков «Образы Победы»

Рисунки к 9 маю Фото: Виктория Стеблова

В Тюменской области стартовал конкурс детских рисунков «Образы Победы». Конкурсное мероприятие впервые организовано областным центром профилактики и борьбы со СПИД. Конкурс приурочен ко Дню Победы.

Специалист отдела профилактики Центра профилактики и борьбы со СПИД Мария Голых рассказала корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия», что участие в мероприятии принимают ребята в возрасте от 3 до 16 лет, которые состоят на диспансерном учете в филиалах учреждения в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Победителей определят в трех возрастных категориях – до 7 лет, от 8 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

– Работы от юных художников принимаются до 18 мая. Это могут быть рисунки, выполненные в любой технике с использованием карандашей, гуаши, фломастеров, акварели, мелков и так далее. Важным критерием является не только форма подачи, оригинальность исполнения и творческий подход, но и то, что работа должна быть выполнена без помощи родителей, – рассказала Мария Голых.

Заявку или конкурсную работу можно передать через своего врача или самостоятельно в один из филиалов областного Центра профилактики и борьбы со СПИД. В Тюмени они располагаются по адресам: ул. Новая, 2, стр. 4, ул. Республики, 5 и Червишевский тракт, 5, стр. 1. В Тобольске – ул. Красноармейская, 4, в Ишиме – ул. Пономарева, 6.

Итоги конкурса организаторы подведут с 19 по 20 мая, а 21 мая состоится награждение победителей.