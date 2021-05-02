Погода в Тюмени на 2 мая: пасмурно, возможны осадки

Весенняя погода Фото: Виктория Стеблова

Сегодня, 2 мая, в областной столице днем пасмурно, возможны осадки. Вечером местами ветер до 15 м/с.

Облачно, без прояснений, ночью местами небольшие осадки - дождь.

Днём преимущественно без осадков, ветер порывистый, местами 6 – 15 м/с. Температура ночью достигнет +10 градусов, днём будет +12...+15 градусов.

В 2021 году 2 мая весь православный мир празднует Светлое Христово Воскресение. Дата этого праздника меняется ежегодно. В полночь перед Пасхой в церквях и храмах начинаются праздничные богослужения. Люди идут на службу целыми семьями, взяв с собой куличи и крашенные яйца.

Кульминацией богослужения станет освещение праздничных угощений.