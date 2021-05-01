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Здоровье1 мая 2021 19:43

Сводка по COVID-19 на 1 мая: за сутки выявлено 47 случаев заражения коронавирусом

Подтвержден один летальный исход
Мария Толстихина
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За минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Фото: Архив "КП"

В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего на 1 мая заболевание было диагностировано у 35 194 человек, 33 554 выздоровели. За сутки также подтвержден один летальный случай, с начала пандемии в области скончались 472 человека.

В России же за сутки выявили 9 270 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 4 814 558, из них выздоровели 4 436 583 человека, 110 520 пациентов скончались.

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Коронавирус Covid-19