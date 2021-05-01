«Мир! Труд! Май!»: для тюменцев подготовили грандиозную первомайскую программу

Гостям напомнили об истории профсоюзного движения в мире и в России Фото: Наталья Третьякова Фото: Соцсети

В тюменском ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко прошла торжественная концертная программа, посвященная празднику Весны и Труда. Гостям напомнили об истории профсоюзного движения в мире и в России, ключевой роли профсоюзов и их успешном сотрудничестве с правительством. Трудящимся, ветеранам и всем жителям региона пожелали успехов, чтобы труд каждого был оценен по достоинству.

В официальной части было отмечено, что Тюменская область является экономически развитым регионом с успешной социальной политикой, и, невзирая на пандемию, тюменцы показали хорошие результаты прошлого года.

После завершения поздравительной части мероприятия начался концерт с участием местных коллективов. Тюменцы узнавали и подпевали знакомые с детства строки «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…», «Орлята учатся летать», «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер…», «Первым делом – самолеты…», «Солнечный круг, небо вокруг...» и многие другие.

Тюменцев поразили своим талантом скоморохи, девушки и парни в народных костюмах - шоу с балалайками, гармонью, нарядными платками, лентами, связками баранок и лука. К ним внезапно присоединилась цыганочка с цыганом. Вишенкой на торте стала парящая над сценой пара, исполняющая сложные акробатические номера. Праздник удался!