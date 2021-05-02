Тюменский историк рассказал, как в годы Великой Отечественной войны работала тюменская почта

Современная военная корреспонденция Фото: Виктория Стеблова

Корреспондент Megatyumen.ru выяснил, как в годы Великой Отечественной войны работала почта в регионе. Об этом ему рассказал тюменский историк Александр Петрушин. Он объяснил, что в начале 40-х годов Тюмень была небольшим районным центром Омской области (Тюменская область была официально образована 14 августа 1944 года). Город стал надежным тылом для фронта: отсюда шли поставки тяжелой техники и необходимых в быту вещей, отправляли рыбные консервы и сухое молоко.

В годы войны почтальонами работали женщины и демобилизованные по состоянию здоровья мужчины.

− Не все были способны выполнять роль «черного вестника» долго: сначала повестка на фронт, затем объяснять долгое отсутствие писем, а потом нести похоронки. В сельской местности послания еще и читать приходилось. И у ребятни долго оставался стойкий страх при виде почтальона, − поделился историк.

«Солдатский треугольник» был самым распространенным вариантом письма. Такой формат позволял экономить бумагу и обходиться без конвертов. Чтобы отправить письмо-треугольник домой, солдат брал заполненный лист бумаги, загибал его справа налево, затем – слева направо. Оставшаяся полоса бумаги загибалась по краям и вставлялась как клапан внутрь треугольника. На наружной стороне подписывали адрес и фамилию адресата.

В середине войны начали распространяться почтовые карточки. Открытки появились ближе к концу войны.

Следующим форматом была секретка – большой лист бумаги складывался пополам так, чтобы снаружи виднелась адресная часть, пометки и иллюстрация, а внутри оставалось место для текста.

В 2013 году у Тюменского центрального отделения установили памятник в знак признательности города почтовикам в годы войны и в годы освоения Тюменского края.