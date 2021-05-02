В тюменском реабилитационном центре «Родник» прошел творческий мастер-класс для родителей

Пасхальные крашенные яйца Фото: Виктория Стеблова

В тюменском реабилитационном центре «Родник» в «Городе мастеров» 26 апреля прошел творческий мастер-класс для родителей, находящихся в центре со своими детьми.

В преддверии светлого праздника Пасхи педагог Татьяна Павлова предложила изготовить магнит «Пасхальный сувенир».

На мастер-классе царила атмосфера творчества, участники проявили к занятию истинный интерес. Мастер продемонстрировала, как из ниток и разных декоративных элементов изготовить милого пасхального цыпленка. В конце мероприятия у каждого получилась неповторимая поделка, которую можно преподнести в качестве подарка или использовать для украшения дома.

Сейчас в центре находятся 47 ребят, 38 родителей и других родственников. Педагоги и другие специалисты центра «Родник» всегда находят интересные темы и помогают взрослым расслабиться, отдохнуть и отвлечься от повседневных забот.