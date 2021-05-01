У тюменцев состоялась теплая встреча с русской песней о Родине, солнце и весне

Многие знают историю создания праздника Весны и труда, но никогда не лишнее обновить ее в памяти. Именно это и сделали сегодня творческие коллективы «Центра русской культуры», параллельно дополнив свой рассказ теплыми песнями.

Тюменцы услышали милые сердцу песни. Впервые после пандемии на сцену Центра русской культуры вышел детский вокальный ансамбль «Мечта». Голосами только-только вступивших в свою школьную жизнь ребят были исполнены всем известные песни «Солнечный круг», «Улыбки» и «Моя Россия».

Приумножил хорошее настроение коллектив «Аврора» — лауреаты первой степени международного песенного конкурса «Кит», который накануне прошёл в тюменском «Торфянике».

Основополагающей частью события стала историческая справка о Первомае в нашей стране: как этот день отмечался до революции, в советское время и как отмечается сейчас.