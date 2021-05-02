К 435-летию Тюмени в городе выберут лучшие гастрономические заведения

Десерт в кафе Фото: Виктория Стеблова

Тюменский общепит проявляет свой профессионализм и показывает разнообразие в форматах и кухнях.

В Тюмени самым популярным форматом остается кафе. В начале 2021 года их было более 550 из двух с лишним тысяч объектов общественного питания. Помимо кафе, в городе пользуются спросом бары, буфеты, рестораны и доставка еды.

– По личному опыту могу сказать, что разнообразие гастрономического сегмента в Тюмени лучше, чем в Сочи, – по качеству сервиса, предоставления услуг, разнообразию кухни, уровню квалификации мастеров, – рассказала директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени на заседании постоянной комиссии в гордуме Елена Еремина.

В Тюмени можно продегустировать множество национальных кухонь: сибирскую, народов Севера, украинскую, итальянскую, немецкую, чешскую, английскую, американскую, турецкую, грузинскую, узбекскую, азербайджанскую, армянскую, татарскую, балканскую, сербскую, греческую, корейскую, вьетнамскую – и это далеко не полный перечень.

С наступлением тепла, особенно в праздничные выходные, актуальны летние веранды. В апреле принято 35 заявок, ожидается не меньше 70.

Напомним, что в департаменте принимаются заявки от летних кафе на конкурс. Предполагается несколько номинаций, в зависимости от количества посадочных мест. Также победители будут выбраны по результатам онлайн-голосования на портале «Тюмень – наш дом» в номинациях «Любимое летнее кафе», «Любимое место для встреч». Награждение будет приурочено к 435-летию Тюмени.

Отметим, что Тюменская область в рейтинге УФО на 3-м месте по обороту общественного питания после ЯНАО и ХМАО.