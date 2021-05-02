Как интересно провести майские выходные

Майские выходные Фото: Виктория Стеблова

Майские праздники с 1 по 10 мая озадачили некоторых тюменцев: чем заниматься почти две недели, находясь в городе? «Тюменская область сегодня» подготовила ответ на этот вопрос.

Многие тюменцы запланировали пикники или поездки на дачу. В этом году В Тюмени на окраинах города организовано 14 бесплатных зон отдыха и еще 33 в Гилёвской роще. К маю их планировали обработать от клещей, тем не менее специалисты советуют не забывать о средствах защиты от насекомых и правильно одеваться.

Другой вариант отдыха – поездка на термальный источник. Их в городе немало, и всегда можно выбрать подходящий вариант. Отличаются они ценовой политикой, дополнительными услугами и удаленностью от центра города.

В рамках медицинского туризма в области продолжают свою работу различные санатории и действует проект «Медицинский город», где также можно получить комплексное лечение, сочетающее хирургическое, лекарственное и лучевое воздействия.

Базы отдыха в регионе – это лес и свежий воздух, активный отдых и спортивные развлечения, времяпрепровождение с семьей и друзьями – прекрасный способ провести выходные!

Не нужно забывать о местной кухне. Если вы не пробовали северные деликатесы, настойки на сибирских ягодах и травах, рыбные блюда местной кухни, то обязательно посетите рестораны, где такая кухня имеется.

Не забывайте об исторических и культурных местах региона. Гордость Тюменской области – уникальные памятники деревянного зодчества. Посетите музеи и выставки в городе или за его пределами.