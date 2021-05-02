Скоро станут известны имена «Лидеров XXI века» Тюменской области

Развитие молодежи Фото: Виктория Стеблова

В Тюменской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

Корреспондент информационного агентства «Тюменская линия» выяснил, что за победу будут бороться представители муниципалитетов. Заочный этап будет проходить до 7 мая, а 18 мая состоится очный этап состязания.

- В ходе заочного этапа участники пройдут обучающие курсы на сайте корпоративного университета Российского движения школьников. Далее им необходимо будет выполнить конкурсные задания, написать эссе и подготовить презентацию о себе и своей деятельности», - объяснила региональный куратор направления «Гражданская активность» Российского движения школьников Надежда Алерская.

Очный этап пройдет в мультицентре «Контора пароходства». Там участникам предстоит сыграть в деловую ролевую игру. Кроме того, организаторы планируют провести мастер-класс для подготовки ко всероссийскому этапу.

Участниками конкурса станут школьники, студенты и педагоги. Возраст участников – от 11 до 35 лет. Школьники поучаствуют в номинациях «Активист детского общественного объединения 11-13 лет», «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет» и «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет».

Среди студентов и педагогов определят победителей в номинациях «Лидер молодежного сообщества 18-24 лет», «Руководитель детского общественного объединения 18-24 лет», «Руководитель детского общественного объединения 25-35 лет».

Итоги регионального этапа конкурса подведут 19 мая. Победителям выпадет честь представлять Тюменскую область на заключительном всероссийском этапе «Лидеров XXI века».