В тюменской ОКБ №1 аритмологи пользуются качественными методами лечения

Кабинет врача

В тюменской ОКБ №1 в отделении сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции врачи помогают пациентам со всеми разновидностями аритмии – тахикардии, брадикардии, мерцательной аритмии сердца (или фибрилляции предсердий).

Фибрилляция предсердий является причиной каждого пятого инсульта. Такой вывод можно сделать глядя на статистику. Этим заболеванием страдают 2% населения России. К сожалению, тенденция к увеличению этой цифры сохраняется.

- Если внезапно возникает учащенный сердечный ритм, одышка, головокружение, холодный пот, сниженное давление - нужно немедленно вызвать скорую помощь. В среднем, 300 пациентов в год проходят хирургическое лечение в нашем отделении по поводу тахиаритмий, в том числе около 100 из них - с фибрилляцией предсердий. Часто приезжают и пациенты с северных регионов, - поделился заведующий отделением ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин.

В 2019 году аритмологи ОКБ №1 совместно с торакальными хирургами запустили новый эффективный метод лечения – трансторакальную радиочастную абляцию левого предсердия. Если у пациента увеличено левое предсердие и с помощью катетера устранить аритмию невозможно, то врачи применяют данную процедуру.

В некоторых случаях для помощи пациентам с неконтролируемой фибрилляцией предсердий приходится выполнять искусственную блокаду сердца и установку трехкамерного кардиостимулятора.

Люди с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, легочными заболеваниями, заболеваниями сердца, ожирением, люди старше 60 лет находятся в группе риска. Для них важны правильное питание, физические нагрузки, своевременное прохождение диагностики (ЭКГ, уровень инсулина и холестерина).