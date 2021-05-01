Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил тюменцев с 1 мая

Сегодня тюменцы отмечают праздник Весны и Труда Фото: Архив "КП"

- Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда – Первомаем!, - такой строкой начинает свое поздравление глава города Тюмени Руслан Кухарук. Сегодня, 1 мая, отмечается международный праздник – День труда.

Во времена Советского Союза праздник, который отмечается в первый день мая, был известен как День международной солидарности трудящихся. В 1992 году, после распада СССР, он был переименован в Праздник Весны и Труда. Дни, посвященные труду и трудящимся, существуют также в 142 странах мира.

В этот день по традиции проводятся различные демонстрации. Многие с удовольствием в первый майский день выходят на свои дачные или садовые участки, и проводят праздник трудящихся, работая на земле. Люди также часто выезжают 1 мая на пикник с семьей или друзьями.

-Уважаемые земляки! Пусть предстоящие праздничные дни придадут вам бодрости и энергии для новых трудовых свершений. Благополучия, добра и мира вам!, – пожелал Руслан Кухарук жителям Тюмени.