Погода на 1 мая в Тюмени: местами небольшие осадки

Сегодня, 1 мая, отмечается международный праздник – День труда Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 1 мая, в областной столице днем обещает быть тепло, а ночью возможны осадки.

Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Днём преимущественно без осадков, ветер северо-западный на юго-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура ночью достигнет -3,+2, местами до +7, днём +12,+17, местами +7,+12.

Сегодня, 1 мая, отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. В России этот праздник отмечается как Праздник Весны и Труда.