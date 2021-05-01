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Общество1 мая 2021 18:06

Оружие может быть игрушкой, но шутить с ним все равно не стоит

На фестивале реконструкции «Абалакское поле» частично запретят торговать игрушечным оружием
Мария Толстихина
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Нынче правила торговли на территории «Абалака» ужесточились

Нынче правила торговли на территории «Абалака» ужесточились

Фото: СОЦСЕТИ

Летний фестиваль реконструкции «Абалакское поле» пройдет вот уже в 12 раз в туркомплексе «Абалак» под Тобольском. Люди, увлеченные реконструкцией, соберутся 3 и 4 июля на берегу Иртыша.

Состязания дружин средневековых воинов, большой турнир лучников, различные средневековые ремёсла, концерт фолкгрупп – это и многое другое ждет гостей фестиваля. Не обойдется и без ярмарки воссозданных исторических артефактов и различных тематических изделий.

Нынче правила торговли на территории «Абалака» ужесточились. Организаторы готовы принять лишь сотню торговцев, при этом каждый из них получает специальный допуск.

Также в этом году будет запрещена торговля «контрафактом» (копиями чужих изделий без согласия авторов), изделиями с языческой символикой, за исключением копий реально существовавших в 9-11 века артефактов. Право такой торговли предоставляется только участникам-реконструкторам. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Отдельно оговаривается запрет на торговлю игрушечным оружием (мечи, шлемы, щиты и т.п.), столь популярным у ребятни. Право такой торговли также предоставляется только участникам из числа реконструкторов.