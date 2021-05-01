Что нужно знать тюменцам, чтобы отправить вещь по почте?

Закон о почтовой связи запрещает отправлять деньги

Не все правила созданы для того, чтобы их нарушать. При нарушении некоторых из них в почтовом отделении вы рискуете остаться без возможности отправить посылку.

К примеру, стеклянные предметы для отправки необходимо упаковать в мягкую бумагу или специальную пленку, а коробку заполнить полистироловыми шариками или смятой бумагой. В таком случае на посылку наносится пометка «Осторожно. Стекло». С этой пометкой стоимость посылки увеличится на 30%.

– Саженцы, рассаду, семена следует отправлять в упаковке с отверстиями для вентиляции. Так же можно отправлять лекарства, за исключением психотропных веществ, в том числе в виде лекарственных средств, – рассказали в пресс-службе УФПС по Тюменской области изданию Megatyumen.ru.

Там же разъяснили, что закон о почтовой связи запрещает отправлять деньги. Также нельзя пересылать живых существ. Исключением являются пчелы, пиявки и шелковистые черви. Для отправки подобных «живых вложений» необходимы ветеринарные свидетельства.

– Не стоит отправлять в посылках скоропортящиеся продукты питания, а также любые предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, – заключили в управлении.