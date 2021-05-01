Тюменская «Контора пароходства» - за классные идеи!

В рамках программы «Поддержка создателей» самые крутые идеи получат существенную поддержку для их реализации Фото: Соцсети

Организовывать лекции и мастер-классы, креативные ивенты, продвигать современное искусство, кино, медиа, моду или музыку – это и многое другое перейдет из разряда мечт тюменцев в увлекающую реальность. А помочь сделать этот шаг готова команда тюменского мультицентра «Контора пароходства».

В рамках программы «Поддержка создателей» самые крутые идеи получат существенную поддержку для их реализации. В прошлом году здесь помогли 45 тюменцам - записали треки, организовали фотосъемку, напечатали мерч и посодействовали продвижению контента разных форматов.

Поддержку могут получить люди от 18 до 35 лет. Еще одно и главное условие – необходимо иметь при себе яркую идею, способную покорить сердца команды. Помощь предоставляется совершенно разная: от организации мерча и съемок до консультации юриста.