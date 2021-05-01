Как понять, что отель так себе – рассказали тюменским путешественникам

Если на фото указано слишком много деталей интерьера, а общих планов номера мало, то возможно в отеле хотят скрыть какие-то изъяны Фото: pixabay.com

Первое, на что обращают внимание туристы при выборе отеля – это фотографии. Здесь нужно помнить о главном: если на фото указано слишком много деталей интерьера, а общих планов номера мало, то возможно в отеле хотят скрыть какие-то изъяны. Об этом изданию «Тюменская область сегодня» рассказала президент тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.

- Почти все отели есть на специализированных сайтах интернет-бронирования и сбора отзывов клиентов. Фото номера зависит в первую очередь от фотографа. Должно быть общее фото номера. У отелей от трех звезд и выше есть иногда и возможность испытать 3-D тур по объекту. В любом случае нужно понимать, что именно хочет сам клиент, отталкиваться от своих финансовых возможностей, - добавила она.

По словам турэксперта, иногда отзыв отзыву рознь, так как бывают слишком придирчивые или принципиальные туристы.

- Но если в объекте размещения есть какая-то проблема, то через один-два отзыва о ней упоминают бывшие постояльцы, - уточнила специалист. А потому следует как можно внимательнее читать оставленные отзывы уже когда-то побывавших на месте гостей.