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Общество1 мая 2021 11:56

Потерявший зрение тюменец не опустил руки и нашел профессию по душе

Юноша освоил навыки медицинского массажа
Мария Толстихина
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Потерявший зрение тюменец не опустил руки и нашел профессию по душе

Потерявший зрение тюменец не опустил руки и нашел профессию по душе

Фото: pixabay.com

Тюменец Данил Пономарев лишился зрения в 20 лет по причине отслоения сетчатки. До этого юноша работал по специальности, которую получил в Тюменском машиностроительном техникуме. Новые обстоятельства заставили искать иной жизненный путь.

Не растерявшись, молодой человек в 2018 году подал документы на обучение в Ялуторовске по специальности «Медицинский массаж». Вскоре Данил влюбился в новое дело и стал участвовать в конкурсах профмастерства.

Сейчас Данил – один из победителей национального чемпионата Абилимпикс. На региональном этапе национального чемпионата Абилимпикс-2020 парень успешно показал классический массаж, свободную программу «Антицеллюлитный массаж бёдер» и занял первое место в компетенции «Массажист». На национальном чемпионате «Абилимпикс» Данил вошел в десятку лучших из тридцати участников, с чем мы его поздравляем!