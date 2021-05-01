В тюменскую Областную больницу №23 завезли новые реанимационные мониторы

Аппараты помогают контролировать состояние здоровья пациентов Фото: pixabay.com

Десять койко-мест реанимационного отделения Областной больницы №23 снабдили навесными прикроватными мониторами. Аппараты помогают контролировать состояние здоровья пациентов реанимационного блока и палат интенсивной терапии.

«Пациентам, только что перенесшим операцию, требуется измерять показатели жизнедеятельности. Делать это нужно буквально каждые пять минут, – рассказала младшая медицинская сестра по уходу за больными Юлия Халидулина.

Медик добавила, что новые мониторы сами измеряют и контролируют пульс, давление, температуру тела, сатурацию, частоту дыхания и сердечные показатели. За год в отделении реанимации Областной больницы №23 при помощи таких приборов оказывают помощь примерно тысяче пациентов.