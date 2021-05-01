Тюменцам рассказали об особенностях поступления в кадетское училище

Училище готово принять курсантов только в пятый класс и строго после окончания четвертого Фото: Соцсети

В этом году Тюменское президентское кадетское училище готово принять курсантов только в пятый класс и строго после окончания четвертого. Если дети хотят поступить в 6 и 7 классы, в этом году их набирают Омский кадетский корпус и Иркутское суворовское училище. Ребенку, уже закончившему 5 класс в общеобразовательной школе, повторно поступить в 5 класс, но уже в ТПКУ, нельзя. Об этом "Тюменской линии" рассказала заместитель начальника ТПКУ по учебной работе Евгения Станкевич.

Для поступления ребенку и его родителям необходимо заполнить порядка 21 пункта в личном деле, а также написать заявления о согласии. Также важно предоставить точные сведения о родителях. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы.

В случае, если родители не работают или являются самозанятыми, они могут предоставить копию любого документа, подтверждающего состояние самозанятости. Отсутствие справки с места работы не является причиной для отказа в поступлении, но для военнослужащих, для силовых структур эта справка обязательна.

Из-за огромного массива нужных бумаг все документы для приема принимаются в электронном формате. Успеть записаться нужно до 31 мая. Сами списки будут сформированы 10 июня. Подробности можно узнать на сайте ТПКУ.