Тюменский врач-гастроэнтеролог рассказала, как не набрать лишние килограммы во время Пасхи

Кулич способен помочь в борьбе с депрессией и поддержать иммунитет Фото: Соцсети

Пасхальный кулич слишком вкусный, чтобы от него отказаться. На самом деле, делать этого и не нужно, достаточно лишь чуть внимательнее отнестись к приему пищи. О том, как не набрать в пасхальные дни лишние килограммы, изданию «Тюменская область сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог первой категории ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» Юлия Дударева.

- Сдобный пасхальный кулич традиционно готовится из муки высшего сорта и является источником глютена – вещества, которое относится к группе запасающих белки. Не забудьте также про сахар, яйца, сливочное масло – не менее калорийные продукты. Если на выходных у вас нет планов набрать пару-тройку лишних килограммов, то на сдобную выпечку не стоит. Такой же вкусный и полезный кулич можно приготовить из муки грубого помола с добавлением отрубей. Вместо вредного сахара лучше использовать фрукты или цукаты, - поясняет врач.

По словам медика, любое хлебобулочное изделие является отличным уничтожителем вредных веществ в организме, если оно подсушено. А потому тюменцам лучше отведать кулича на второй или даже третий день после его готовки, полежавшим он будем полезнее.

Не менее полезна и творожная пасха, богатая кальцием и витамином Д. И вообще молочные продукты, к примеру, сметана и сливочное масло, насыщены полезными жирными кислотами, регулирующими пищеварение, помогающими сохранить полезную микрофлору кишечника.

- Но не стоит забывать, что продукты с высоким содержанием жиров по-настоящему полезны только в случае их разумного потребления. А от сахара при приготовлении этого блюда лучше вовсе отказаться, так как он сводит к нулю пользу всех остальных продуктов. Его лучше заменить сухофруктами – источниками полезных углеводов, или орехами – содержат растительные жиры и клетчатку, - рекомендует Юлия Дударева.

Удивительно, но кулич также способен помочь в борьбе с депрессией и поддержать иммунитет. Но главное его свойство известно всем – он очень вкусный!