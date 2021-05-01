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Экономика1 мая 2021 7:02

Более 100 тысяч квадратных метров жилья введено в Тюменской области

В регионе сохраняется позитивная тенденция по выдаче разрешений на строительство
Мария Толстихина
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За первый квартал 2021 года тюменские строители ввели 110 тысяч квадратных метров жилья

За первый квартал 2021 года тюменские строители ввели 110 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Архив "КП"

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» тюменские строители ввели 110 тысяч квадратных метров жилья, и это за первый квартал 2021 года. Об этом сообщили в управлении строительства Тюменской области.

«Это означает, что к концу года мы достигнем целевого показателя по вводу в 1 млн 560 тысяч кв.м. жилья, установленный для Тюменской области национальным проектом «Жилье и городская среда», - рассказал начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, отмечая позитивную тенденцию по выдаче разрешений на строительство в регионе.

По данным Росстата, из 114 894 кв.метров жилья, введенных в Тюменской области с начала года, 102 тысячи квадратных метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

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