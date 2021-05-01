Более 100 тысяч квадратных метров жилья введено в Тюменской области

За первый квартал 2021 года тюменские строители ввели 110 тысяч квадратных метров жилья Фото: Архив "КП"

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» тюменские строители ввели 110 тысяч квадратных метров жилья, и это за первый квартал 2021 года. Об этом сообщили в управлении строительства Тюменской области.

«Это означает, что к концу года мы достигнем целевого показателя по вводу в 1 млн 560 тысяч кв.м. жилья, установленный для Тюменской области национальным проектом «Жилье и городская среда», - рассказал начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, отмечая позитивную тенденцию по выдаче разрешений на строительство в регионе.

По данным Росстата, из 114 894 кв.метров жилья, введенных в Тюменской области с начала года, 102 тысячи квадратных метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство.