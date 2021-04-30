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Общество30 апреля 2021 14:35

«Последствий аварии нет». Гилёвскую рощу открыли для тюменцев после ЧП

Подрядчик проводит заключительный этап восстановительных мероприятий
Сергей Швецов
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Гилёвскую рощу открыли для тюменцев после ЧП.

Гилёвскую рощу открыли для тюменцев после ЧП.

Фото: Тюмень - наш дом

Гилёвскую рощу открыли для тюменцев после ЧП. Сейчас подрядчик проводит заключительный этап восстановительных мероприятий. Специалисты постелят асфальт и откроют перекрытый участок.

– Пробы из почвы показали, что никаких последствий аварии не зафиксировано. В планах в этом году начать работы по перекладке двух напорных коллекторов до очистных сооружений. Они продлятся до 2023 года, – рассказал генеральный директор компании «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

Отметим, что любимое место отдыха местных жителей очистили от мусора и обработали от клещей.

Напомним, что в середине марта рабочие тюменского водоканала приступили к реализации комплекса мероприятий по восстановлению благоустройства в Гилёвской роще после повреждения сетей водоотведения. Они отремонтировали площадку для выгула животных, промыли и продезинфицировали почву и деревья.

Кроме этого, частично заменен грунт на площади три тысячи квадратных метров, укреплены склоны лога, восстановлены беговая дорожка и дренажные лотки.

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