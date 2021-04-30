«Курс на чистоту». Тюмень отмывают после затянувшейся весны

Тюмень отмывают после затянувшейся весны. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени наводят чистоту после затянувшейся весны. В городе моют дорожные знаки и урны, красят заборы и пылесосят улицы.

С начала помывочного сезона дорожники, которые работают в две смены, отмыли и покрасили 140 километров перильных и барьерных ограждений, 672 км бордюров. Каждый день задействуется порядка 300 единиц техники и 200 рабочих.

– Благодаря установившейся теплой погоде, на улицы вышли дорожные пылесосы. Их главная задача – очистить дорожное полотно от грязи и пыли. В настоящее время задействовано 20 таких машин. Продолжается помывка дорожных знаков и остановочных павильонов, сбор мусора с улично-дорожной сети и газонов. Ежедневно вывозится более 300 кубов мусора, – проинформировали в администрации города.

По данным ведомства, сейчас дорожники приступили к обновлению разметки. До 6 мая преобразятся центральные улицы города.