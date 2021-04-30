В Тюмени завершается обработка городских лесов от клещей. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени завершается обработка городских лесов от клещей. Ее начали производить еще 26 апреля, начав с Гилёвской рощи.

За эту неделю исполнители контракта выполнили работы на площади 93 гектара. До 6 мая планируется обработать еще 155,4 га – это территории лесных массивов на улице Дружбы, жилой район Верхний Бор, район озера Цимлянское и ж. р. Комарово.

– Качество работы по проведению акарицидных обработок устанавливается путем проведения энтомологических обследований, при которых осуществляется сбор клещей на обработанной территории. В случае низкого качества работ на территориях проводятся повторные обработки. На сегодняшний день участков для повторных обработок не выявлено, – сообщили в администрации города.