Жителей Тюмени будут вакцинировать в четырех ТРЦ в майские праздники

Жителей Тюмени будут вакцинировать в четырех ТРЦ на майские праздники. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жителей Тюмени в майские праздники будут вакцинировать в четырех ТРЦ. Делать прививку горожанам будут сотрудники городских поликлиник.

– Процедура занимает около 10 – 15 минут вместе с медицинским осмотром. После введения вакцины рекомендуется не уходить в течение 30 минут для контроля самочувствия. Сразу после первой прививки врач, по согласованию, назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день, – рассказали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Тюменской области.

Как известно, вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе надо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, если он есть.

Сделать прививку в ТРЦ «Гудвин» можно с 1 по 10 мая с 15.00 до 20.00, в ТЦ «Вояж» – с 1 по 3 мая с 13.00 до 17.00, в ТРЦ «Сити-Молл» – 1 и 2 мая с 10.00 до 16.00 и в ТРЦ «Премьер» – только 1 мая с 10.00 до 16.00.