У сквера Комсомольский в Тюмени «вырастет» школа. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в районе Московского тракта построят современную школу на 1 100 мест. Старое здание 1959 года постройки снесли весной прошлого года.

В настоящее время объект завершен на 80%, рабочие успели частично проложить внутренние инженерные сети и уже приступили к отделочным работам. По плану школу введут в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

– Новое здание в пять раз больше, чем прежнее. Оно состоит из трех блоков: первый – для учащихся старших классов, во втором будут располагаться административные и вспомогательные помещения — спортивный, актовый залы, библиотека. Третий блок предусмотрен для обучающихся младших и средних классов, – рассказали в администрации города.

На территории учебного учреждения запроектирована физкультурно-спортивная зона. Оборудование, мебель и инвентарь для школы закупят за

Напомним, что в Тюмени до 2023 года построят еще пять школ – в районе улиц Зелинского – Менделеева, в районе ЖК «Звездный городок», в ЖК «Ново-Патрушево», в ЖК «Плеханово» и в мкр. Тура.