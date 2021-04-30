В Тюмени прокуратура заинтересовалась информацией о разливе мазута. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени прокуратура заинтересовалась информацией о разливе мазута вблизи одного из жилых кварталов, которая была опубликована в средствах массовой информации и интернете. «Комсомольская правда» – Тюмень» поднимала эту тему в эксклюзивном материале Марии Толстихиной.

– Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил межрайонному природоохранному прокурору провести проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о чудовищном зрелище, которое открывается жителям нового тюменского жилого квартала «Скандиа. Квартал у реки», расположенного в районе ДОКа. В районе жилого комплекса находится небольшой водоем, полностью покрытый горючим веществом. Жители утверждают, что оно походит на мазут. Темная жижа покрывает животных как жвачка, не оставляя им шанса на выживание.

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