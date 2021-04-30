У тюменских автомобилистов стали чаще красть катализаторы. Фото: Ольга Крыльцова

У тюменских автомобилистов стали чаще красть катализаторы. Злоумышленников они интересуют из-за покрытия из драгоценных металлов.

Стало известно, что особой популярностью у преступников пользуются кроссоверы и внедорожники. Всё дело в том, что под них проще залезть: на всё про всё уйдет не более пяти минут. В особом «почете» у воришек Toyota, Lexus, Land Rover, Mitsubishi. Лакомым кусочком является катализатор с Toyota Prius: снять его можно быстро и он содержит значительное количество платины.

– В апреле приняли несколько заявлений от жителей областной столицы, с автомобилей которых злоумышленниками были срезаны катализаторы. К краже причастен 21-летний ранее судимый житель Ханты-Мансийска. Мужчина приехал в Тюмень на заработки, но решил, что зарабатывать на жизнь преступным путем будет проще, – сообщили порталу «Наш город» в УМВД по Тюменской области.

Кстати, в интернете можно найти сотни объявлений о скупке катализаторов. Покупают запчасти как перекупщики, в роли которых нередко выступают станции техобслуживания, так и специализированные фирмы.