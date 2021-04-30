Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 апреля 2021 года увеличилось на 49 человек, четверо скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 апреля 2021 года увеличилось на 49 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 35 147 человек.

– Несмотря на усилия врачей, скончались четыре человека: женщина, 74 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 63 лет от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной бронхопневмонии и хронических заболеваний; женщина, 65 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 83 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончался 471 пациент с коронавирусом, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 57 человек выздоровели (за весь период - 33494), четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 205 человек остаются под медицинским наблюдением, 445 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлен 8 731 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 406 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 805 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 128 летальных исходов, выздоровели 4 427 946 человек.