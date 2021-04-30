В Тюмени впервые проходит Военно-патриотический форум. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени впервые проходит Военно-патриотический форум. Мероприятие онлайн «посетил» полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, физически же там присутствовали губернатор региона Александр Моор и замминистра обороны Андрей Картаполов.

– Наша с вами встреча проходит в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Я убежден, сколько бы ни прошло лет после ее окончания, 9 Мая всегда будет для нашего народа днем национального триумфа, гордости и памяти. Это праздник, когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине и уметь отстаивать ее интересы. Наша задача – обеспечить защиту исторической памяти, – отметил глава Тюменской области.

По словам замминистра обороны РФ Андрея Картаполова, на очередном заседании российского организационного комитета «Победа» рассмотрят вопрос о присвоении Тюмени статуса «Город трудовой доблести».

Стоит отметить, что форум онлайн смогли посетить более четырех тысяч человек. На самой площадке присутствовали около ста человек из разных регионов Уральского федерального округа.